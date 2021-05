Vertrekkende reizigers niet langer welkom in testcentrum Tervuren

Vertrekkende reizigers zijn niet langer welkom in het drive-in testcentrum in Tervuren, waar mensen uit de Druivenstreek en omgeving worden getest. Dat meldt Radio 2. Het testcentrum wil de testen voorbehouden voor mensen die mogelijk echt besmet zijn.

De voorbije dagen werd het drive-intestcentrum in Tervuren overspoeld door mensen die op reis willen vertrekken. In heel wat landen moet je namelijk een negatieve coronatest voorleggen alvorens je het land binnen mag. “Door die vertrekkende reizigers moeten mensen die mogelijk echt besmet zijn langer op hun resultaat wachten en dat kan niet”, zegt voorzitter van de Eerstelijnszone Druivenstreek Dirk Devroey op Radio 2. “Het is in deze pandemie belangrijk dat mensen snel hun resultaat kennen. Daarom hebben we beslist om vertrekkende reizigers niet meer te testen, maar terugkerende reizigers kunnen hier wel nog terecht.”

Ook andere testcentra weigerden volgens Devroey al reizigers. Hij pleit er dan ook voor om specifieke testcentra op te richten voor hen. In het testcentrum in Tervuren kunnen inwoners van Kraainem, Wezembeek-Oppem, Overijse, Tervuren, Zaventem en Hoeilaart zich laten testen op het coronavirus.