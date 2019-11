Verzoeningsvergadering De Lijn mislukt, staking duurt voort

De verzoeningsvergadering tussen de vakbonden en de directie van De Lijn is mislukt. De staking wordt in onze regio dus ook morgen voortgezet. Een sociaal bemiddelaar probeerde vandaag de brokken te lijmen, maar die poging draaide op niets uit. ACOD wil de staking uitbreiden naar andere provincies. "De problemen dringen niet door bij de directie. Een staking in héél Vlaanderen is niet meer te vermijden."

Door de actie is nog altijd het busverkeer in onze regio nu al een week verstoord. "De hinder is wel beperkter dan vorige week. In de Vlaamse Rand rijdt ongeveer 70% van de bussen. De hinder situeert zich vooral in de regio Dilbeek", meldt De Lijn. De vervoersmaatschappij betreurt het feit dat de vakbonden de actie voortzetten. "Vooral omdat de reizigers de dupe zijn. We blijven inzetten op verdere dialoog met het oog op een oplossing voor het personeel als om de dienstverlening zo snel mogelijk volledig te hernemen", aldus De Lijn.

De buschauffeurs en het technisch personeel staken al acht dagen op rij omwille van het personeelstekort, waardoor ze onder meer hun vakantiedagen niet kunnen opnemen. Vorige week donderdag kondigde De Lijn aan dat het een akkoord had gesloten, maar dat werd al snel ontkend door de vakbonden. Toen de directie vorige week vrijdag een nieuwe vergadering bijeenriep, kwam - op de vakbond ACV na - niemand opdagen.

Vandaag probeerde een sociaal bemiddelaar de vakbonden en de directie op één lijn te krijgen, maar dat is mislukt. Daardoor zal ook woensdag het busverkeer in onze regio verstoord zijn. ACOD wil de staking morgen uitbreiden naar héél Vlaanderen. De andere vakbonden beraden zich nog of ze aansluiten bij die actie.