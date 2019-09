Verzoeningsvergadering Econocom levert niks op

De verzoeningsvergadering over het sociaal conflict bij IT-dienstverlener Econocom heeft donderdag niets opgeleverd. De directie wil nog steeds niet ingaan op de syndicale eis om de ontslagen hoofdafgevaardigde van de Christelijke vakbond CNE weer in dienst te nemen. De vakbonden beraden zich volgens Peter Darin (ACV-Puls) over nieuwe acties.

De vakbondsman werd op 25 juli ontslagen. Volgens de directie gebeurde dit omdat de betrokkene te veel tijd besteedde aan zijn vakbondswerk. De vakbonden beschuldigen de directie er echter van het vakbondswerk in het bedrijf verder te willen breken en de sociale dialoog op die manier onmogelijk te maken. Ze verwijzen hierbij naar de andere delegees die de afgelopen jaren bij Econocom ontslagen werden.

"De directie bleek vanmiddag tot geen enkele toegeving bereid. Met de betaling van de beschermingsvergoeding is voor hen de kous af. De ontslagen vakbondsman vindt het verder zetten van zijn syndicaal werk in het bedrijf veel belangrijker dan die vergoeding en wil opnieuw aan de slag. Momenteel beraden we ons over verdere acties," aldus Darin. De vakbonden blokkeerden al een hele dag het hoofdkantoor in Zaventem en deelden pamfletten uit aan werknemers van openbaar vervoersmaatschappij MIVB, een klant van Econocom.