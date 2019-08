Vias ontstemd over hoge snelheden op Haachtsesteenweg

Verkeersinstituut Vias is ontstemd over de snelheden die het heeft gemeten voor de deur van zijn hoofdzetel aan de Haachtsesteenweg in Haren. 1 op de 3 autobestuurders rijdt er te snel. Gemiddeld werd een snelheid van 86 kilometer per uur gemeten, terwijl de snelheidslimiet 50 kilometer per uur is.

Vlak voor zijn hoofdzetel op de Haachtsesteenweg, die Diegem met Haren verbindt, meet Vias sinds enkele weken de snelheid van automobilisten en motorrijders. De bedoeling is om de snelheidsovertredingen te vergelijken met afgelopen jaren.

"We moeten helaas vaststellen dat er nog heel veel inbreuken zijn. 32 mensen rijden per dag, over een tijdspanne van drie weken, harder dan 86km per uur. Wat betekent dat deze mensen eigenlijk meteen naar de rechtbank moeten voor overdreven snelheid", zegt Ricardo Nieuwkamp van Vias.

Voor het project worden de nummerplaten niet geregistreerd, dus worden er geen boetes uitgeschreven. Vooral 's avonds en in het weekend gaat de snelheid de hoogte in. Vorige week vrijdag snelde een wagen voorbij tegen 163 kilometer per uur. Een week eerder reed een motor op de plek 149 kilometer per uur.

"Het is een combinatie van factoren. Enkel een bord ophangen met zone 30 of 50 heeft eigenlijk geen zin wanneer er te weinig wordt gehandhaafd. Het is bovendien ook een hele mooie lange steenweg. Voor sommige mensen nodigt dat blijkbaar uitnodigend is om het gaspedaal flink in te duwen", besluit Nieuwkamp.