Victor geniet van paasvakantie, zus Charlotte moet nog naar school: “Van traditionele familiebijeenkomsten met Pasen is geen sprake meer”

Vorige maand pleitte burgemeester van Wemmel Walter Vansteenkiste om de vakantieregeling in faciliteitengemeenten gelijk te laten verlopen. Maar daar wil Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts voorlopig niet van weten. Feit is dat het in heel wat gezinnen de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Zo geniet in Kraainem Victor momenteel van de paasvakantie, terwijl zijn zus Charlotte nog gewoon naar school gaat.

Sinds dit schooljaar loopt de vakantieregeling in het Franstalig onderwijs anders dan in het Nederlandstalig onderwijs. Zo hebben Franstalige scholen een kortere zomervakantie en een paasvakantie die pas op 1 mei start. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. De Kraainemse Charlotte moest vandaag een halve dag naar school, haar broer Victor geniet thuis van de paasvakantie. “Heel wat van mijn vrienden gaan naar een Franstalige school, dus we kunnen weinig activiteiten samen doen”, zegt Victor. “Dat is best wel vervelend. Ik zit bijvoorbeeld ook in de jeugdbeweging. Normaal beginnen we altijd tijdens de paasvakantie met de voorbereidingen op het zomerkamp, maar het is echt puzzelen nu omdat veel leiders en leidsters nog naar school gaan.”

Ook voor mama Vinciane De Meutter-Cardinael is het puzzelen. “Onze zonen gaan naar het Nederlandstalig onderwijs, onze dochter naar het Franstalig onderwijs”, legt ze de situatie uit. “Met mijn zonen ben ik vorige week naar zee gegaan op vakantie, mijn man is met onze dochter in Kraainem gebleven. Als Charlotte begin mei paasvakantie heeft, zitten de jongens terug op school en kunnen we moeilijk ook nog eens vakantie nemen. Ook de neven en nichten gaan zowel naar het Franstalig als Nederlandstalig onderwijs, dus van traditionele familiebijeenkomsten met Pasen is geen sprake meer.”

Vinciane is gemeenteraadslid in Kraainem. Ze vindt dat de gemeente een signaal moet geven, hoewel ze beseft dat een lokale overheid weinig kan doen om een beslissing van een minister aan te vechten. "We hebben symbolisch een motie geschreven en die laten tekenen door alle gemeenteraadsleden", zegt Vinciane. "Wat wel veel meer impact heeft zijn alle privé-initiatieven zoals de Facebookgroepen, petities, protesten, enzovoort."