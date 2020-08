Vier appartementen tijdelijk onbewoonbaar na brand

In Ruisbroek zijn vier appartementen tijdelijk onbewoonbaar nadat er brand is uitgebroken in één van de appartementen. Afgelopen nacht werden de bewoners van deze appartementen opgevangen door vrienden en familie.

De brand ontstond in een appartementsgebouw in de Oeverbeemd in Ruisbroek. "Het ging om een uitslaande brand op de vierde verdieping. De brandweer had - mede door de warme temperaturen - haar handen vol met het blussen van de brand", zegt de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. "Alle bewoners in het flatgebouw konden zich in veiligheid brengen en er raakte niemand gewond." Een dertigtal buurtbewoners werd tijdens de brand geëvacueerd.

De volledige verdieping van het appartementsgebouw is wel onbewoonbaar. Het gaat om vier appartementen, waarvan er drie bewoond waren. "Enkele appartementen hebben relatief weinig schade en zullen naar verwachting snel opnieuw bewoonbaar zijn. Het appartement waar de brand ontstond is volledig verwoest en zal voor lange tijd onbewoonbaar zijn", aldus de gemeente.

Afgelopen nacht werden de bewoners van deze appartementen opgevangen door vrienden en familie. De Huisvestingsmaatschappij en het Sociaal Huis van de gemeente zijn op dit moment op zoek naar opvangplaatsen voor de komende nachten.