Vierarmentunnel twee maanden dicht 's nachts

Enkele maanden geleden werden de lichten in de richting van Waterloo vernieuwd, nu is de tunnelkoker richting Zaventem aan de beurt. Naast de lichten worden ook de armaturen en de bekabeling vernieuwd. De lichtaansturing wordt ook geautomatiseerd. Hoe helderder het weer buiten, hoe minder de lichten zullen schijnen.

De werken zullen iets meer dan twee maanden duren. De koker richting Zaventem zal per week vijf nachten per week worden afgesloten, van zondagnacht tot donderdagnacht. De tunnel gaat dan telkens dicht van 21u30 tot 5u30. Het verkeer moet dan via het bovenliggende kruispunt rijden. Overdag is er geen hinder en is de koker gewoon beschikbaar.