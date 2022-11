Vijf jaar cel voor brutale ramkraak met bulldozer in Nieuwenrode

Twee jaar geleden sloopten drie gemaskerde daders met een gestolen bulldozer de zijgeval van een bankfiliaal in Nieuwenrode, in de hoop om er met de geldautomaat vandoor te kunnen gaan. Op dat moment ligt de eigenaar van het filiaal samen met haar man en twee kinderen in de woning erboven te slapen. “Ik ben naar beneden gegaan, heb het licht aangedaan en de gordijnen opengetrokken. Eén van de daders heeft mij recht aangekeken. Wat mij het meest is bijgebleven van die nacht, is dat ze gewoon zijn blijven verder doen, terwijl wij boven zaten. Ik heb dat nooit begrepen. Iedereen weet dat je met een bulldozer een huis kan afbreken”, zei de vrouw tijdens het proces.

Volgens de advocaat van de slachtoffers had het gezin doodsangsten uitgestaan tijdens de twaalf minuten durende ramkraak. “Ze hebben tot zes keer toe de impact van die bulldozer gevoeld”, pleitte meester Mark Herssens. “Het gezin heeft zich verschanst in een gebarricadeerde slaapkamer. Ze wisten niet wat hen te wachten stond en vreesden voor hun leven. Het is een zeer traumatische gebeurtenis geweest. Na de feiten durfden de kinderen wekenlang niet meer buiten komen en sloegen ze ’s avonds bij het minste geluid in paniek.”

Dankzij het snelle optreden van de politie sloegen de daders zonder buit op de vlucht. Ze gingen enkele straten verderop aan de haal met een auto, die werd teruggevonden in het Nederlandse Breda. De politie kon uiteindelijk twee van de drie daders identificeren. Het gaat om twee Roemenen die momenteel in Italië in de cel zitten voor gelijkaardige feiten. Daarenboven blijken de twee ook in het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk gewelddadige feiten te hebben gepleegd. Beiden werden woensdag veroordeeld voor de ramkraak tot de maximumstraf van 5 jaar cel.