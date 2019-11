Vijf miljoen euro voor volwaardig justitiehuis

De Vlaamse regering maakt 5 miljoen euro uit voor een volwaardig justitiehuis in Halle-Vilvoorde. Dat maakte Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) gisteren bekend. Waar het justitiehuis zal komen, is nog niet duidelijk.

Wie nu in één van de 35 gemeenten een misdrijf pleegt en zich voor de rechter moet verantwoorden, moet daarvoor naar de correctionele rechtbank in Brussel. De gemeenten in het gerechtelijke arrondissement Halle-Vilvoorde vragen al jaren om een eigen justitiehuis met eigen rechtbanken. Zo willen ze het vervolgingsbeleid en de uitgesproken straffen beter op elkaar afstemmen. “Brusselse rechters zien niet altijd de problemen in de Rand en spreken vaak te milde straffen uit,” klinkt het al jaren in Halle-Vilvoorde.

De komende vijf jaar trekt de Vlaamse regering telkens één miljoen euro uit voor een eigen justitiehuis in Halle-Vilvoorde, schrijft De Standaard.