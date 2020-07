Het nest werd per toevel ontdekt in een torenraam toen een medewerker de brandweer aan het rondleiden was in de toren. Toen ze in een kamer stonden die niet toegankelijk is voor het publiek, werden de pluizige torenvalkjes ontdekt. Het Kasteel van Gaasbeek verspreidde beelden van de torenvalkjes via sociale media. Daarop is te zien dat de vogels in goede gezondheid zijn en verzorgd en op tijd en stond gevoed worden door hun ouders.

Foto: Kasteel van Gaasbeek