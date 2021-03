Vilvoorde en Machelen geven leerkrachten voorrang bij vaccinatie

Vilvoorde en Machelen geven vanaf volgende week leerkrachten voorrang op een coronavaccin. Dat schrijft de krant De Morgen. Als uitgenodigden niet langskomen voor een spuitje, gaat die in het vaccinatiecentrum Het Bolwerk in de arm van een leerkracht.

De gemeenten hebben een reservelijst aangelegd met leerkrachten. Daarmee gaan ze wel in tegen het advies van de Vlaamse regering. “Als je de scholen wil openhouden, moet je leerkrachten zo snel mogelijk vaccineren”, zegt Vilvoords burgemeester Hans Bonte in De Morgen. “Soms komt een kwart van de mensen niet opdagen. Tot nu toe hebben we dat kunnen opvullen met de vrijwilligers, brandweer en politie. Nu gaan we leerkrachten voorlaten.”

Zowel Vilvoorde als Machelen hebben heel wat scholen op hun grondgebied. “Om de haverklap moeten scholen hier dicht door besmettingen. Recent waren er een aantal forse uitbraken. De druk op het onderwijssysteem in de gemeenten is enorm. Als het de prioriteit is om de scholen open te houden, moeten ze ook prioritair beschermd worden. Dat gaan we nu dus doen”, aldus Bonte.