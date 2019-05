Vilvoorde wil maximumsnelheid van 90 km/uur op Ring

De stad Vilvoorde pleit voor een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur over de volledige Ring rond Brussel. De Zennestad vindt ook dat de snelheidscontroles drastisch moeten opgevoerd worden.

Het voorstel van de stad Vilvoorde is niet nieuw. Vier jaar geleden pleitte burgemeester Bonte al voor om de maximumsnelheid op de Ring terug te schroeven naar 90 kilometer per uur. De stad Vilvoorde herhaalt het opmerkelijke voorstel naar aanleiding van de werken in Beersel en Drogenbos. Over een afstand van 13 kilometer geldt er een tijdelijke snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur.

"De huidige regeling waarbij verschillende snelheidsregimes gelden - 70 km/uur tot Vorst, daarna 120 km/uur en dan weer 90 km/uur op het viaduct van Vilvoorde - leidt tot accordeonfiles over het volledige traject. Een dergelijke situatie leidt onvermijdelijk tot ongevallen," zegt burgemeester Hans Bonte.

Bonte pleit dan ook om op termijn een uniforme snelheidsregeling van 90 kilometer per uur in te voeren over de volledige Ring rond Brussel. "Dat is beter begrijpbaar voor de automobilist, zorgt voor een betere doorstroming en minder C02-uitstoot. Daarnaast blijft het een oud zeer dat er nauwelijks snelheidscontroles worden uitgevoerd op de ring," besluit Bonte.