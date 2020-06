Vilvoordse oehoe gevangen

De oehoe die sinds september vorig jaar regelmatig opduikt in het Vilvoordse straatbeeld, is maandagavond gevangen. Het beest verblijft momenteel in het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen.

De roofvogel werd maandagavond gevangen genomen door een bewoner van de Guido Gezellestraat. "Hij kreeg van ons de raad om het beest te immobiliseren door er een wasmand over te plaatsen", zegt het opvangcentrum. "Een makkelijke klus, want de oehoe was op dat moment een ekster aan het oppeuzelen en dus niet echt aandachtig."

Een interventieploeg van het opvangcentrum kwam de oehoe ophalen. "In het centrum stelde de dierenarts vast dat de roofvogel relatief mager was en last had van 'het geel', een infectieziekte veroorzaakt door een parasiet. Roofvogels kunnen deze ziekte oplopen door het eten van besmette prooien", aldus het opvangcentrum.

Er werd dan ook onmiddellijk een behandeling opgestart met medicatie. "De oehoe was voorzien van een vaste voetring, de combinatie van de voetring werd door het opvangcentrum onmiddellijk doorgegeven aan de dienst Cites met de bedoeling de rechtmatige eigenaar op te sporen."