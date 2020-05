Vissers genieten opnieuw van hun plekje aan de vijver

Door de versoepeling van de coronamaatregelen zijn een aantal sporten weer toegelaten. Zo ook het vissen. Nu het bovendien nog mooi weer is, nemen de vissers hun favoriete plek aan de vijver weer in. Wij wierpen ons lijntje uit aan de visvijer in Hekelgem.

Wedstrijden mogen nog niet en ook de kantine mag nog niet open. Maar recreatief vissen mag wel weer. En da's geen dag te vroeg voor deze fanatieke hengelaars. "Iedereen is blij om elkaar terug te zien. Het is eens iets anders dan de hele dag thuiszitten", getuigt een visser. De vissers moeten geen specifieke maatregelen in acht nemen, want vissen doe je sowieso op een afstand van elkaar. Toch is hier veel begrip voor het feit dat vissen een tijdje niet werd toegelaten. "Vissen wel en andere sporten niet, dat zou heel wat mensen teleurstellen denk ik. Maar individueel vissen had eigenlijk gekund, want dan zit je sowieso minimum anderhalve meter van elkaar."