Vivaldi-partijen bereiken inhoudelijk akkoord

De zeven partijen zouden een pakket van 5,3 miljard euro gevonden hebben voor nieuw beleid. Een deel daarvan gaat naar sociaal beleid, veiligheid, justitie en defensie. Er zouden 1.600 nieuwe agenten per jaar worden aangeworven, vooral wijkagenten, er moeten meer teams voor zware criminaliteit komen en snelrecht voor amokmakers. Verder wordt meer dan 2 miljard euro uitgetrokken voor de laagste pensioenen. Zowel de laagste lonen als de lonen in de gezondheidszorg zouden opgetrokken worden. In de gezondheidszorg moeten 4.500 jobs bijkomen.

In de nieuwe Vivaldi-regering zou geen plaats meer zijn voor Maggie De Block uit Merchtem. De minister van Volksgezondheid kreeg de voorbije maanden heel wat kritiek over haar aanpak van de coronacrisis en zou bedanken voor een nieuwe portefeuille. Sophie Wilmès (MR) uit Sint-Genesius-Rode zou wel een ministerpost krijgen. Zij wordt getipt als de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken.

Een andere naam uit onze regio die mogelijk deel zal uitmaken van de Vivaldi-regering is Goedele Liekens. De Dilbeekse wordt getipt als staatssecretaris. Voor CD&V zou Vilvoordenaar Sammy Mahdi kans maken om staatssecretaris van Asiel en Migratie te worden. Alexander De Croo (Open VLD) wordt eerste minister.