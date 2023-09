Vlaams Belang legt noodplan voor Vlaamse Rand op tafel: "Schaf faciliteiten af"

Morgen organiseert Vlaams Belang een congres in Sint-Genesius-Rode. Niet toevallig in die gemeente want één van de speerpunten uit het programma is de afschaffing van de facliteitengemeenten. "Die faciliteiten hebben gewerkt als verfransingmachines, dat kunnen we vandaag duidelijk vaststellen", zegt Vlaams parlementslid Klaas Slootmans uit Beersel. "Vlamingen zijn tot een minderheid herleid in die gemeenten. Daarnaast willen we de immigratie uit Brussel afremmen. Wij halen daar onder andere de mosterd voor in Zwitserland. De Lex Koller-wetgeving verbiedt buitenlanders om er eigendommen te kopen. Wij willen een gelijkaardige wetgeving in de Vlaamse Rand."

Een vergroting van de Vlaamse rand en absolute voorrang voor Nederlandstalige kinderen in het onderwijs staan ook in het plan. Er is ook veel kritiek op de N-VA. Slootmans vindt dat de partij er niets van bakt in de Rand. "N-VA zit bijna 20 jaar in de Vlaamse regering, 10 jaar op de post Vlaamse Rand, maar is uitgegaan van een zeer naïeve inclusie. De cijfers zijn dan ook dramatisch. Wij worden als Vlaming geminoriseerd. Dus dit is ook een oproep naar NV-A om een veel assertiever beleid te gaan voeren."