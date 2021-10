Vlaams Belang: "Verlaging registratierechten zal toestroom anderstaligen op woningmarkt in de Rand doen exploderen"​

Vlaams Belang vreest een toestroom van anderstaligen op de woningmarkt in de Rand. Doordat de Vlaamse regering de registratierechten voor de aankoop van een eerste woning verlaagt van 6 naar 3%, denkt Vlaams Belang dat woningen in onze regio interessanter worden voor inwoners uit Wallonië en Brussel, waar je hogere registratierechten moet betalen. Maar daar zijn vastgoedmakelaars niet van overtuigd.

Goed nieuws voor wie in Vlaanderen een huis of appartement wil kopen. Waarschijnlijk betaal je voor je eerste woning vanaf volgend jaar maar 3% registratierechten in plaats van 6%. Voor een woning van 400.000 euro gaat het volgens Vlaams Belang om een verschil van 35.500 euro met het Waals Gewest en zo'n 16.000 euro met het Brussels Gewest. Vlaams parlementslid Klaas Slootmans uit Beersel vreest daardoor een nog grotere interesse van anderstaligen op vastgoed in de Rand.

"Het spreekt dat de gemeenten dichtbij de gewestgrenzen de grootste gevolgen van zullen dragen, waaronder dus ook de Rand. Met alle gevolgen vandien voor de samenleving", zegt Klaas Slootmans. "Die theorie vertaalt zich trouwens naar de praktijk. Vastgoedmakelaars uit Brussel en Wallonië stellen die toeloop nu al vast. Zo komt er nog meer druk op de oververhitte en peperdure woningmarkt in de Rand, een toenemende instroom van anderstaligen en een grotere uitstroom van jonge Vlaamse gezinnen uit de Rand."

Vastgoedmakelaars in de Rand hebben zo hun twijfels."Ik geloof niet dat het een extra boost zal geven. De Rand heeft sowieso al een grote aantrekkingskracht op mensen uit Wallonië en Brussel. Ze zoeken hier de rust en het groen op", nuanceert Thomas Valkeniers van Living Stone in Dilbeek. "Ik verwacht wel dat door de lagere registratierechten de woningen in de Rand nog duurder zullen worden, waardoor het communicerende vaten worden. Want hoe hoger de woningprijs, hoe meer registratierechten je moet betalen. Als de stijging zich effectief doorzet, is het maar de vraag of de Rand voor mensen uit Wallonië of Brussel echt voordeliger wordt."