Vlaams-Brabander gul met pakjes onder kerstboom

Kerstmis staat voor de deur, dus het is tijd om kerstcadeaus te kopen. De Vlaams-Brabander is daar gul in. Dat blijkt uit een rondvraag van VakantieVeilingen.be bij 1.600 Belgen. Een inwoner uit Vlaams-Brabant geeft kerstcadeaus aan meer personen dan de gemiddelde Belg en geeft ook gemiddeld meer geld uit aan kerstcadeaus.

VakantieVeilingen.be analyseerde dat 45% van de Belgen op kerstavond cadeautjes geeft aan iedereen. In Vlaams-Brabant is dat zelfs nog iets meer. Eén op de drie families trekt namen en schenkt maar aan één persoon. Een gewoonte die er vooral in West-Vlaanderen en Luik ingebakken zit. In Vlaams-Brabant is dat minder populair. In maar één op de vier families in onze provincies worden namen getrokken.

"Van zelfgebreide truien tot slecht geurende badproducten, foute kerstcadeaus blijven traditie. Inwoners uit Vlaams-Brabant krijgen het liefst een persoonlijk geschenk of waardebon. Met een boek zijn ze het minst blij, dat is overigens iets wat alle Vlamingen aangeven", zegt Nora Leonard van VakantieVeilingen.be

Een inwoner uit onze provincie shopt bovendien graag tijdens de kerstperiode. Een Vlaams-Brabander kijkt daarbij niet op een centje meer of minder. 1 op de 10 Vlaams-Brabanders tussen 50 en 59 jaar geven meer dan 100 euro aan cadeaus, veel meer dan andere Vlaamse provincies. Gemiddeld ligt dat bedrag tussen 30 en 50 euro.