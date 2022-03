Inwoners uit Vlaams-Brabant zien hun apotheker alsmaar meer als zorgverlener dan als verkoper. Dat blijkt uit een rondvraag bij 1.000 inwoners in onze provincie. “Het vertrouwen in de huisapotheker is groot, al willen burgers wel meer privacy in de apotheek”, zegt het Brabants Apothekers Forum.

Vlaams-Brabander heeft veel vertrouwen in apotheker

Via een marktonderzoek wou het Brabants Apothekers Forum een antwoord krijgen op de vraag hoe inwoners van Vlaams-Brabant naar hun apotheker kijken. Uit de rondvraag blijkt dat 89% van de ondervraagden naar dezelfde lokale apotheek in hun buurt gaat. “Nabijheid en laagdrempeligheid zijn de grootste troeven van de huisapotheker. Ook het feit dat die de medische achtergrond kent, de deskundigheid, de vriendelijkheid en behulpzaamheid van de apotheker spelen een belangrijke rol in de keuze”, weet Lien Van De Velde van het Brabants Apothekers Forum.

De burgers zien hun apotheker evolueren naar een gezondheidscoach die allerlei farmaceutische zorgtaken opneemt. Hoe groter de vertrouwensband is, hoe meer geneigd de burger is om hem extra zorgtaken toe te vertrouwen. “Aandachtspunten voor de apothekers daarbij zijn digitale bereikbaarheid en privacy. Burgers hebben bedenkingen bij de mate waarin de huidige inrichting van de apotheek zorgt voor voldoende privacy”, aldus Van De Velde.

Het Brabants Apothekers Forum concludeert dat de burger duidelijk verwacht dat de rol van huisapotheker nog zal uitbreiden in de toekomst. Kritische noot is wel dat mensen niet erg bereid zijn om meer te betalen voor die extra zorgdiensten. “ We roepen daarom op tot een politiek om deze duurzame maatschappelijke opdracht van de huisapotheker verder te verankeren, ook financieel”, besluit Van De Velde.