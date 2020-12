De provincie Vlaams-Brabant investeerde in 2020 ruim 8,3 miljoen euro in 34 gemeentelijke fietsprojecten. In onze regio kregen Kapelle-op-den-Bos, Meise, Merchtem, Zaventem, Zemst en Dilbeek geld voor meer en betere fietsinfrastructuur.

Als alle werken klaar zijn, zullen er meer dan 20 kilometer nieuwe en veilige fietspaden bijkomen. Ook volgend jaar wil de provincie geld vrijmaken voor veilige en vlotte fietsverbindingen tussen de verschillende gemeenten. “Het voorbije jaar investeerden we 4,3 miljoen euri in onze Vlaams-Brabantse fietssnelwegen. Ook in 2021 zullen we verder blijven investeren in deze vlotte, veilige en comfortabele fietsverbindingen tussen gemeenten”, aldus Tom Dehaene (CD&V), gedeputeerde voor mobiliteit.