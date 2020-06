Vlaams-Brabant investeert 1 miljoen euro in herstel toerisme

Toerisme Vlaams-Brabant gaat 1 miljoen euro investeren in het herstel van de toeristische sector die ook in deze regio sterk te lijden had van de coronacrisis. Naast een mediacampagne gaat de dienst onder meer 'beleefbonnen' van 10 euro verspreiden die verzilverd kunnen worden in honderden toeristische initiatieven in de provincie.

Alle deelnemende Vlaams-Brabantse logies zullen in functie van het aantal kamers een aantal beleefbonnen 'Zomeren in Vlaams-Brabant' ter waarde van 10 euro ontvangen. Ook instanties en organisaties die zich toeleggen op de zorg voor en/of het werken met kansengroepen krijgen dergelijke bonnen. De bonnen geven een korting bij honderden toeristische initiatieven zoals musea, kajaktochten, rondleidingen, gidsbeurten, attractieparken, ijsboerderijen, producenten van streekproducten enzovoort. De beleefbonnen zijn geldig tot eind 2020. De provincie trekt hiervoor 400.000 euro uit.

De verdeling van de beleefbonnen staat ook centraal in de mediacampagne 'zomeren in Vlaams-Brabant' die Toerisme Vlaams-Brabant van juli tot en met september zal voeren via sociale media om de verschillende doelgroepen in de samenleving warm te maken voor het toerisme in deze provincie. Een andere vorm van rechtstreekse steun aan de getroffen sector is de verdubbeling van de korting - van 30 naar 60 procent - op haar publicaties die toeristische infokantoren, logies en dergelijke voor haar publicaties zoals wandel- en fietskaarten te koop aanbieden. Aan logies worden een aantal van deze publicaties gratis aangeboden.

Toerisme Vlaams-Brabant trekt ook 400.000 euro uit voor allerlei randactiviteiten in het kader van het WK wielrennen in 2021 waarvan zowel op korte als lange termijn een grote return verwacht wordt op vlak van bijvoorbeeld overnachtingen. Tijdens dit WK zullen de wegwedstrijden een week lang de provincie Vlaams-Brabant aandoen en aankomen in Leuven.