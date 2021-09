Vlaams-Brabant vierde duurste provincie voor landbouwgronden

Eén hectare landbouwgrond kost in Vlaams-Brabant voor het eerst meer dan 50.000 euro. De voorbije vijf jaar stegen de prijzen met bijna 40 procent. In geen enkele andere Vlaamse provincie gingen landbouwgrondprijzen zo snel de lucht in als in onze regio. Dat blijkt uit de nieuwe Landbouwbarometer van de Federatie van het Notariaat.

In het hele land zitten de landbouwgrondprijzen in de lift, maar een stijging zoals de voorbije jaren is nooit eerder gebeurd. Gemiddeld in Vlaanderen stegen de prijzen de voorbije vijf jaar met 27,2%, maar in Vlaams-Brabant ging het een pak harder, met prijsstijgingen tot bijna 40 procent. Al zijn de prijzen sterk afhankelijk van perceel tot perceel. “De waarde van een perceel hangt af van een aantal factoren,” legt woordvoerder van notaris.be Ingmar De Kegel uit. “Denk aan de ligging en toegangswegen, de soort grond, of de grond al verpacht is enzovoort.”

De voornaamste oorzaken van de flinke prijsstijgingen zijn de lage rentevoeten en het beperkte aanbod. Vooral de landbouwers zelf zijn daar het slachtoffer van. Zij kunnen met moeite zelf nog gronden verwerven en zien de percelen naar grote vennootschappen of andere entiteiten in de voedingsindustrie gaan.