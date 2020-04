Vlaams-Brabantse apothekers leveren medicijnen aan huis

De coronapandemie vraagt voor heel wat dagdagelijkse zaken extra inspanningen. Sommige mensen raken bijvoorbeeld om de één of andere reden niet tot bij de huisapotheek. Vlaams-Brabantse apothekers starten daarom versneld een project op om medicijnen aan huis te leveren. Per regio werken verschillende apothekers samen.

Het initiatief komt van het Brabants Apothekers Forum en de Algemeen Pharmaceutische Bond. “We verlengen de toog van de apotheker tot bij de patiënten thuis”, zegt projectverantwoordelijke Marijke De Meuleneire. “Dankzij onderlinge samenwerking van apothekers in de provincie kunnen zij thuislevering uitbouwen als een nieuwe dienst.”

In vier regio’s zijn de thuisleveringen al gestart. Dat is in de regio Leuven, Werchter, Kortenberg en de Druivenstreek. Daar werken zeven apothekers samen. Eerstdaags starten ook zeven apothekers met thuisleveringen in de regio rond Zaventem. De thuislevering zal georganiseerd worden door huisapothekers uit eenzelfde regio, die eventueel om de beurt, de leveringen op zich nemen voor de volledige groep.

“Zo willen ze zo veel mogelijk patiënten helpen met een minimale inspanning. De thuislevering gebeurt dus door wetenschappelijk geschoolde zorgverleners, niet door een koerierdienst”, zegt Marijke De Meuleneire. “Zo blijven kwaliteit en farmaceutische zorg gewaarborgd. De optimale route voor de belevering zal berekend worden door een platform dat al jaren gebruikt wordt door Nederlandse apotheken, waar thuislevering ingeburgerd is.”