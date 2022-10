Vlaams geld voor dringende werken aan Prinsenkasteel

Middenin de vijver van het Prinsenbos torenen de resten van het Prinsenkasteel hoog uit boven de bomen. Het eens zo machtige kasteel was de verblijfplaats van de heren van Grimbergen. Maar al jaren is het kasteel in verval. Zo stortte vorig jaar een deel van een muur in. “Het is nochtans een erfgoedmonument”, zegt schepen van Erfgoedbeleid Karlijne Van Bree. “Het is een ruïne, maar we willen verder verval vermijden. Het is niet de bedoeling om het Prinsenkasteel te laten herbouwen zoals vroeger, maar wel te behouden wat er nog is.”

De gemeente werkt aan een beheersplan dat de omgeving rondom het kasteel vastlegt tot en met 2044. Het hele project voor instandhoudingswerken is geraamd op bijna 700.000 euro. Inmiddels keurde minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele een premiebedrag van bijna een half miljoen euro goed. “Het project getuigt van een inspirerende aanpak van ruïnes en van samenwerking met vrijwilligers”, stelt minister Diependaele. “De maatschappelijke meerwaarde vertaalt zich in de ambitie de ruïne actief te gebruiken voor educatieve doeleinden en de werking lokaal te verankeren. Er is ook het behoud van erfgoedwaarden van de ruïne op lange termijn.”