Vlaamse feestdag: "Geef Vlaanderen meer hefbomen"

Een vaste waarde op de Vlaamse feestdag is de 11 juli-viering in het stadhuis van Brussel. Politici uit alle regeringen kwamen er vanmorgen samen. Burgemeester van Brussel Philippe Close (PS) had het over de verwevenheid tussen Brussel en Vlaanderen, in het bijzonder de Vlaamse Rand. Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) wil dan weer het vertrouwen in de politiek herstellen en pleitte andermaal voor meer zelfbestuur voor Vlaanderen.

Dagelijks pendelen 250.000 Vlamingen naar de hoofdstad om er te werken en daardoor horen Brussel en Vlaanderen onlosmakelijk samen, zegt burgmeester Close op de Vlaamse feestdag. “Nu moeten we nog meer Brusselaars over de grens naar Vlaanderen krijgen. Want de goed draaiende economie in Vlaanderen zorgt ook voor een grote vraag naar extra werkkrachten, zeker in de Rand rond Brussel. En Brussel heeft die mensen. Dus meer pendelende Brusselaars, daar worden zowel Vlaanderen als Brussel beter van.”

Volgens Close moet er daarom blijvend geïnvesteerd worden in het Nederlandstalig onderwijs in de hoofdstad en in een beter mobiliteit tussen beide gewesten. “De voorbije weken kwam het nieuws over een tramlijn tussen Zaventem en de NVAO en ook tussen Willebroek en Brussel zijn er plannen voor een sneltram. Dat soort van projecten maakt het verschil.” Maar over het Brusselse protest tegen de herinrichting van de Ring rond Brussel rept Close met geen woord.

Hefbomen

Volgens Liesbeth Homans, voorzitter van het Vlaams parlement, is er meer nodig om de Vlaamse economie en welvaart op koers te houden. “Vlaanderen moet daarvoor alle hefbomen in handen krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat we met alle gemeenschappen en gewesten rond de tafel moeten zitten. We moeten discussiëren over hoe een gezond economisch beleid nog mogelijk is binnen een federaal keurslijf. Dat is nodig om het vertrouwen in de politiek te herstellen.”

Homans roept ook op om van de komende verkiezingen geen politiek spelletje te maken. “Laat ons in deze laatste rechte lijn veerkracht en besluitvaardigheid blijven tonen om onze democratische belofte van de Vlaming na te komen.”