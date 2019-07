Vlaamse ombudsman: "De Lijn moet reizigers vergoeden als bus niet opdaagt"

Het is zelden zo druk geweest op de vastgoedmarkt in Vlaams-Brabant. Dat blijkt de uit nieuwste Notarisbarometer. Daar waar de vastgoedactiviteit in andere Vlaamse provincies de voorbije maanden ietwat daalde, blijft die bij ons groeien. Bijna 2 op de 10 woningen die in Vlaanderen verkocht...