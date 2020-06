Vlaanderen en Brussel willen fietssnelwegen sneller aanleggen

In 2012 kwamen al de eerste plannen om Brussel met de Vlaamse Rand te verbinden via fietssnelwegen. Acht jaar later is nog maar één derde van die snelwegen gerealiseerd. Vooral de laatste jaren zat er heel wat zand in de motor. Een nieuwe overeenkomst tussen Brussel en het Vlaamse Gewest moet één en ander verhelpen.

Door de overeenkomst moeten de werken voor fietssnelwegen die over beide gewesten lopen, beter gecoördineerd worden. Het moet ook makkelijker worden om als Vlaamse overheid te bouwen op Brussels grondgebied en omgekeerd. Verder omvat de overeenkomst onder meer afspraken over de verdeling van kosten, verwerven van gronden en de uitwisseling van wederzijdse adviezen.