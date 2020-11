Vlaanderen investeert 124 miljoen euro in asbestverwijdering

Vlaanderen gaat de komende twee jaar een recordbedrag van 124 miljoen euro investeren in asbestafbouw. Om asbestverwijdering te versnellen in woningen komt er voor het eerst een verhoogde premie wanneer isoleren gepaard gaat met asbestverwijdering. “In het belang van de gezondheid van de mensen verzesvoudigen we onze inspanningen ”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Het is dag op dag negen jaar geleden dat in Brussel één van de eerste asbestprocessen uit de Belgische geschiedenis gepleit werd. Voor de burgerlijke rechtbank vroegen de nakomelingen van een vrouw uit de provincie Antwerpen een schadevergoeding van de firma Eternit uit Kapelle-op-den-Bos omdat die goed op de hoogte was van de schadelijkheid van asbest schadelijk is, maar het product toch verderproduceerde.

"Asbest blijft een belangrijk probleem in Vlaanderen, het komt nog erg veel voor in onze gebouwen en op onze daken", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. "We zijn er in geslaagd een ongezien groot budget voor uit te trekken wat ten goede komt aan de leefkwaliteit en gezondheid van velen." Volgens de OVAM schuilt er in particuliere woningen nog zo’n 910.000 ton asbest. in verschillende vormen Het gaat om ruim 2,7 miljoen woningen.

De komende twee jaar wordt daarom een recordbedrag van 124 miljoen euro uitgetrokken om te investeren in asbestafbouw. 40 miljoen euro daarvan gaat naar asbestverwijdering in scholen of zorginstellingen. De rest wordt gebruikt om een verhoogde isolatiepremie. "Vanaf 1 januari komt bovenop de isolatiepremie een forfaitaire premie van 8 euro per vierkante meter wanneer gelijktijdig asbestleien, een asbesthoudend onderdak of asbesthoudende gevelbekleding worden verwijderd", besluit Demir.

Asbestvezels kunnen leiden tot asbestose, een ongeneeslijke stoflong. Maar ook tot mesothelioom of longvlieskanker. Die ziektes ontdekken artsen soms pas 30 jaar na de blootstelling aan asbest.