Vonkdag in Don Bosco Halle: "Een minder groot tekort"

In het Technisch Instituut Don Bosco Halle kwamen gisteren bijna 250 nieuwe Don Bosco-leerkrachten bij elkaar. Op de Vonkdag constateerde de Don Bosco Onderwijscentrum dat er meer dat het aantal nieuwe collega’s dit jaar hoger ligt dan in de voorbije jaren, al blijven Brussel en de Rand pijnpunten.

De jaarlijkse Vonkdag, het officiële onthaalmoment voor startende leerkrachten binnen het Don Bosconetwerk, streek gisteren neer in het Technisch Instituut Don Bosco Halle. Bijna 250 nieuwe leerkrachten ontmoetten er elkaar.

Het overkoepelende Don Bosco Onderwijscentrum constateerde dat, in tegenstelling tot heel wat andere scholen, het aantal starters dit jaar hoger ligt dan in de voorbije jaren. “We hebben in tegenstelling tot de vorige jaren een minder groot tekort aan nieuwe collega’s”, aldus Bert Vermaanen, gedelegeerd bestuurder bij het Don Bosco Onderwijscentrum. “Maar het blijft trekken om leraren aan boord te krijgen. Wat Don Bosco aantrekkelijk maakt, is dat we een helder en herkenbaar verhaal hebben. Dankzij de erfenis van Don Bosco beschikken we over een sterk pedagogisch project met een duidelijke identiteit en herkenbaarheid. Dat geeft ons een streepje voor.”

Toch moest Vermaanen bekkenen dat vooral in Brussel en stedelijke omgevingen, zoals de ruime Vlaamse Rand, nog heel wat uren openstaan. “Het lerarentekort blijft inderdaad het grootst in de stad en de Rand”, besloot Vermaanen. “Daardoor vallen er nog altijd lesuren weg en dat is jammer voor de leerlingen en het lerarenkorps. Het onderwijs zou gebaat zijn bij een situatie waarin er meer kandidaat-leraren zijn dan beschikbare uren.”

