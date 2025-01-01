Tweede voedselverdeelpunt tWinkeltje: "Nog meer gezinnen ondersteunen"

Pajottegem en tWinkeltje sloegen de handen in elkaar om de voedselbedeling in de gemeente efficiënter en klantvriendelijker te organiseren. Voor de fusie organiseerden Galmaarden en Herne elk een eigen voedselbedeling. Gooikenaars konden terecht in tWinkeltje Pajottenland.

De samenwerking tussen de gemeente en het sociaal project leverde een tweede vestiging van tWinkeltje op. Beide verdeelpunten stemmen hun werking op elkaar af, zodat de voedseloverschotten eerlijk en efficiënt verdeeld worden. In Galmaarden, aan de achterzijde van het gemeenteloket kan je na reservatie op dinsdagnamiddag en donderdagavond voedsel afhalen.

“Met de uitbouw van dit tweede verdeelpunt zetten we een belangrijke stap om voedselhulp dichter bij de mensen te brengen", zegt schepen van Sociale Zaken Jonas De Maeseneer. "Door de krachten te bundelen met tWinkeltje Pajottenland kunnen we nog meer gezinnen in onze regio op een waardige en efficiënte manier ondersteunen.”