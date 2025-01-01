Tweede voedselverdeelpunt tWinkeltje: "Nog meer gezinnen ondersteunen"

Sociaal project tWinkeltje krijgt een tweede vestiging in Galmaarden. Zo wil de gemeente Pajottegem nog meer gezinnen op een waardige en efficiënte manier ondersteunen.

Pajottegem en tWinkeltje sloegen de handen in elkaar om de voedselbedeling in de gemeente efficiënter en klantvriendelijker te organiseren. Voor de fusie organiseerden Galmaarden en Herne elk een eigen voedselbedeling. Gooikenaars konden terecht in tWinkeltje Pajottenland.

De samenwerking tussen de gemeente en het sociaal project leverde een tweede vestiging van tWinkeltje op. Beide verdeelpunten stemmen hun werking op elkaar af, zodat de voedseloverschotten eerlijk en efficiënt verdeeld worden. In Galmaarden, aan de achterzijde van het gemeenteloket kan je na reservatie op dinsdagnamiddag en donderdagavond voedsel afhalen.

“Met de uitbouw van dit tweede verdeelpunt zetten we een belangrijke stap om voedselhulp dichter bij de mensen te brengen", zegt schepen van Sociale Zaken Jonas De Maeseneer. "Door de krachten te bundelen met tWinkeltje Pajottenland kunnen we nog meer gezinnen in onze regio op een waardige en efficiënte manier ondersteunen.”

Meest bekeken

Mobiliteit
Justitie

ANPR-camera beboet mogelijk onterecht bestuurders in Steenokkerzeel: “Door fout bij update van software”

Aldo Taillieu valt
Sport

Aldo Taillieu trekt naar Visma-Lease a Bike: “Ik wil mij verder ontwikkelen als klassieke renner”

Geert De Dobbeleer en manager van RSCA Futsal Lieven Baert
Sport

RSCA Futsal beëindigt na amper 6 maanden samenwerking met CEO Non-Sports De Dobbeleer

don 9 okt
Economie

België grijpt naast Europese financiering voor AI-fabriek in Zellik

Samenleving

Tweede voedselverdeelpunt tWinkeltje: "Nog meer gezinnen ondersteunen"

Meer nieuws uit de regio

Aldo Taillieu valt
Sport

Aldo Taillieu trekt naar Visma-Lease a Bike: “Ik wil mij verder ontwikkelen als klassieke renner”

Programmamakers Kris Vander Gracht en Bart Craps tijdens de filmvertoning van 'Tussen Velden en Verhalen: het Pajottenland'
Samenleving

Rode loper en Pajotse Oscars voor filmvertoning 'Tussen Velden en Verhalen: het Pajottenland'

don 9 okt
Samenleving

Pajottegem rondt herinrichting begraafplaatsen af met onthulling kunstwerken

maa 6 okt
Brent Van Der Kelen en Kiki To pakken zilver op EK para-badminton
Sport

Brent Van Der Kelen en Kiki To pakken zilver op EK para-badminton: “Veel geleerd"

zon 5 okt
Brent Van Der Kelen en Kiki To pakken zilver op EK para-badminton
Sport

Kiki To en Brent Van Der Kelen stoten door naar finale gemengd dubbelspel op EK para-badminton in Turkije, To ook in finale enkelspel

zat 4 okt