Vlaanderen investeert volgend jaar 170 miljoen euro in werken aan de Ring

Vlaanderen pompt volgend jaar 170 miljoen euro in het programma van Werken aan de Ring. Dat project focust zich niet alleen op de renovatie en herinrichting van de Ring, maar ook op duurzame projecten zoals het Brabantnet, fietsinfrastructuur en Hoppinpunten, de vroegere mobipunten, in de Vlaamse Rand.

In de Oostrand wordt 2,3 miljoen euro geïnvesteerd in de herinrichting van de Terhulpensesteenweg in Hoeilaart. Daar wordt ook werk gemaakt van een fietssnelweg. Aan de andere kant van Brussel wordt 14,6 miljoen euro gepompt in de heraanleg van de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. Via de Vlaamse Waterweg wordt ook 969.000 euro vrijgemaakt voor de Driefonteinenbrug. Het grootste budget investeert de Vlaamse overheid in de werken aan de Oosterweel in Antwerpen.