Vanaf 1 oktober moet je in Vlaanderen geen mondmasker meer dragen in winkels en horecazaken. Dat besliste het Overlegcomité. Maar Brussel en Wallonië beslisten die versoepeling niet te laten ingaan en blijven vasthouden aan het dragen van een mondmasker. Pas volgende week beslist de Vlaamser regering over eventuele afwijkingen van de nieuwe versoepelingen, wat een aantal burgemeesters in de Vlaamse Rand hadden gevraagd.

Vlaanderen versoepelt, nog onduidelijk of dat ook in de Rand zal gelden

Door de versoepelingen in Vlaanderen zal je vanaf 1 oktober alleen nog een mondmaskers moeten dragen op het openbaar vervoer, bij contactberoepen zoals de kapper en in zorginstellingen. Op vertoon van een Covid Safe Ticket kunnen feestgangers vanaf volgende maand ook opnieuw naar nachtclubs in Vlaanderen. Evenementen met meer dan 500 bezoekers binnen en 750 buiten kunnen zonder vertoon van het Covid Safe Ticket plaatsvinden, op voorwaarde dat iedereen dan wel nog een mondmasker draagt.

Nadat het Overlegcomité de globale maatregelen besliste, is het aan de deelstaten zelf om te bekijken welke maatregelen gevolgd worden. Zo beslisten Brussel en Wallonië om nog niet alle versoepelingen in te voeren. Begin volgende week beslist de Vlaamse regering of de versoepelingen in Vlaanderen gelden voor alle gemeenten, of dat in sommige gemeenten, zoals in de Vlaamse Rand waar de gewenste vaccinatiegraad nog niet is bereikt, strenger moet worden opgetreden.