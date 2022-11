Vluchtelingen kraken oude gemeenteschool: “Gevaarlijke situatie”

Een dertigtal vluchtelingen hebben hun intrek genomen in de oude gemeenteschool in Sint-Stevens-Woluwe. Het pand, dat eigendom is van de gemeente Zaventem, is allerminst veilig en gaat afgebroken worden. De gemeente onderneemt actie om de krakers, vermoedelijk Moldaviërs of Oekraïners uit het pand te krijgen.

Het was een buurtbewoner die N-VA-gemeenteraadslid Erik Rennen contacteerde, hij ging ter plaatse een kijkje nemen. “Die mensen leven daar met kinderen in erbarmelijke omstandigheden en het is er bovendien onveilig. Dat gebouw staat al een tiental jaar leeg. Er lopen daar elektriciteitskabels over de grond en er staan elektrische vuurtjes die van de ene stekker naar de andere doorverbonden zijn. Je moet er niet aan denken dat er daar brand ontstaat. Zij moeten daar zo snel mogelijk weg want dit is een gevaarlijke situatie”, meent Rennen.

Het gemeentebestuur is op de hoogte maar kan de vluchtelingen niet van de ene dag op de andere uitzetten. "Daarvoor is een vonnis van de vrederechter nodig. We gaan het nodige doen om die mensen uit het gebouw te krijgen", klinkt het bij de gemeente Zaventem. "De politie en gemeentediensten zijn al ter plekke geweest. Het gaat vermoedeijk om Moldaviërs of Oekraïners, maar het is moeilijk om hun identiteit of land van herkomst te achterhalen."

Ook de naburige gemeente Machelen kampt met dezelfde problematiek. Daar dook een groep vluchtelingen op in een loods in de Kerklaan en in leegstaande woningen op het Bessenveld in Diegem. Over die laatste groep heeft de vrederechter zich al uitgesproken. Zij moeten ten laatste donderdag vertrekken of worden door de politie uitgezet. Eerder kraakten ook in Vilvoorde vluchtelingen enkele leegstaande panden aan de Schaarbeeklei. Die kraakpanden zijn intussen afgebroken.