Voetbalcompetitie in lagere reeksen hervat ten vroegste begin januari

De voetbalcompetitie in de lagere reeksen ligt al enkele weken stil, vorige week werden ook alle jeugdreeksen stilgelegd. Vandaag was er crisisberaad bij de voetbalbond over het verdere verloop van de competitie. "Er is beslist dat de competities ten vroegste begin januari 2021 opnieuw zullen worden opgestart", laat de KBVB in een persbericht weten. "Op die manier wordt er rekening gehouden met de noodzakelijke periode die nodig is om trainingen te hervatten evenals het spelen van vriendschappelijke wedstrijden voor de heropstart van de competities."

Voetbal Vlaanderen voorziet een eerste wedstrijdweekend op 9 en 10 januari. Het is volgens de voetbalbond wel nog altijd de bedoeling om de volledige kalender te kunnen afwerken tegen het einde van het seizoen. "het bestuur besliste wel om geen eindrondes te spelen, gezien er door het uitstel van de competitie en de geplande heropstart begin 2021, te weinig speeldagen beschikbaar blijven in de kalender. Bijkomende stijgers en dalers worden aangeduid over de reeksen heen op basis van de gekende regels", aldus Voetbal Vlaanderen.

Door de verstrengde maatregelen mogen momenteel alleen spelers van U6 tot en met U13 trainen en vriendschappelijke wedstrijden spelen. Ook de professionele competities blijven doorgaan.