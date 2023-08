VOKA lanceert campagne 'Goede Zaak' om ondernemers in positief daglicht te plaatsen

Veertig ondernemingen in Vlaams-Brabant plaatsen sinds vandaag hun ‘goede zaak’ in de kijker door spandoeken te bevestigen aan de gevels van hun gebouwen, affiches uit te hangen op de werkvloer en posts te plaatsen op hun sociale mediakanalen. Het initiatief gaat uit van ondernemersorganisatie VOKA Vlaams-Brabant, dat het belang van hun economische en maatschappelijke meerwaarde zo wil benadrukken. Eén van de bedrijven is Transmoove in Vilvoorde.