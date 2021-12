Volkswagen Caddy in trek bij autoschuimers

In Zemst is er afgelopen nacht zes keer ingebroken in voertuigen. Opvallend: in vijf van de zes gevallen werd een Volkswagen Caddy geviseerd. De dieven gingen met brute kracht tekeer om met de middenconsole met gps- en radiosysteem aan de haal te gaan. Het onderzoek loopt.

De politie van de zone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) werd dinsdagnacht en woensdagmorgen op zes locaties opgeroepen om dezelfde vaststellingen te doen. Telkens werd dezelfde modus operandi vastgesteld: de daders hadden een zijraam ingeslagen, zich een toegang tot de wagen verschaft en vervolgens werden middenconsole met GPS-en radiosysteem uitgebroken.

“Het is frappant dat nu voornamelijk Volkswagens geviseerd worden, met name van het type ‘Caddy’, waar dat vroeger voornamelijk BMW’s waren die geviseerd werden”, zegt commissaris Dirk Versonnen. “Het zesde voertuig was een Volkswagen Golf waarbij een ruit werd ingetikt om een laptop en een gsm die op de achterbank lagen te ontvreemden. Het is duidelijk dat het om dezelfde bende gaat die van oordeel was dat ze die buitenkans niet kon laten liggen. We proberen de mensen nochtans te sensibiliseren om geen waardevolle spullen in het zicht te laten liggen.”

De feiten zijn allemaal gepleegd in dezelfde omgeving. “Soms zelfs op dezelfde straat. Zo waren er twee inbraken op de Steenweg op Zemstbos, op de Nedergemlaan, de Beekstraat, de Brusselsesteenweg en de Korporaal Trésiginiesstraat. Dat doet toch vermoeden dat het gaat om één daderbende gaat.”

Het onderzoek loopt. Voor alle feiten zijn gerechtelijke dossiers opgesteld. Er zijn nog geen verdachten. De politie raadt iedereen die over een garage beschikt intussen aan om hun wagen zoveel mogelijk slotvast binnen te zetten. “Anders parkeer je je voertuig best slotvast op een goed zichtbare plek waar er sociale controle is.”