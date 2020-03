Voorbeschouwing: droomt Rode- De Hoek al van de titel in eerste provinciale?

Aan het begin van het seizoen modderde Rode-De Hoek maar wat aan en stond de ploeg zelfs even op de laatste plaats. Na een 5 op 27 konden ze veertien matchen zonder nederlaag waarmaken en klommen ze op naar de derde plaats. “We hebben die start wat gemist door onze bekercampagne,” denkt speler Kenny Scheerens. “bovendien begonnen we niet zo fris aan het seizoen en hadden sommigen last van blessures.”

Revanche

Intussen staat Rode- De Hoek veel verder en ontvangt het zondag Huldenberg. Die ploeg staat slechts dertiende in de stand, maar kon vorig weekend wel leider Kampenhout verslaan. “Ik denk dat we een gemotiveerde ploeg mogen verwachten,” zegt Scheerens, “maar wij hebben dan wel revanche te nemen, want de laatste keer dat we tegen hen speelden, verloren we.”

Titelambities

De Rodenaren staan intussen op één punt van het leidersduo. Omdat ze zelf niet meer moeten spelen tegen Kampenhout of Diest, hebben ze echter niet veel meer in handen. “We hebben titelambities, maar we moeten ook realistisch zijn en het wedstrijd per wedstrijd bekijken. En een beetje geluk hebben, zodat het leidersduo af en toe wat steken laat vallen,” besluit Scheerens.