Voorbeschouwing: stunt Diegem dit weekend nog een keer?

In de tweede amateurklasse A speelt voetbalclub Diegem een opvallend seizoen. Het team startte met 0 op 18, maar dan kwam de plotse ommekeer. Diegem won vijf keer op rij en is daardoor van de laatste naar de zevende plaats geklommen. Zondag komt de nummer twee Hasselt over de vloer. Volgt dan overwinning nummer zes?

Niet alleen dit seizoen is Diegem onvoorspelbaar. Vorig jaar kon het alsnog zijn hachje redden en ook dit seizoen verbazen de Diegemse tovernaars. “Dat moest wel,” aldus voorzitter Guy Van Weyenberge. “We kregen te veel goals binnen en maakten zelf maar moeilijk doelpunten. Dus hebben we tactisch wat bij gestuurd. Nu klopt het plaatje beter.”

Door de recente knalprestaties staat Diegem op amper drie punten van een plaats in de top 5. Maar ondanks de goede flow wil niemand beginnen te zweven. “We houden onze voeten op de grond, de ploegen die nu lager staan in het klassement moeten we daar vooral houden,” legt aanvoerder Cedric Mertens uit. “En wij moeten ervoor zorgen dat we bovenaan in die rechterkolom terechtkomen.”