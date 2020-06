Voormalig gemeentehuis van Vlezenbeek wordt gerestaureerd

Naast de gevel en het dak worden ook de klok en de windhaan die in ere hersteld. In een volgende fase zal ook de binnenkant van het voormalig gemeentehuis worden gerenoveerd. Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw investeert 450.000 euro in de renovatie van het gebouw.

Het voormalig gemeentehuis van Vlezenbeek werd in het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw opgetrokken in 'landelijke stijl' en dat naar een ontwerp van architect Antoine Courtens, wiens naam nog steeds in de gevelsteen rechts in het inkomportaal staat. Het gebouw werd ingehuldigd op 21 september 1952. Na de fusie van de gemeenten verloor het gebouw zijn functie als gemeentehuis. Nadien bood het pand onderdak aan de KLJ en de bibliotheek.

Het gemeentebestuur koos ervoor om het gebouw te renoveren alvorens definitief de knoop door te hakken wat betreft bestemming. Sinds maart 2019 is het gebouw beschermd als monument.