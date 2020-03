Voorstel van taaltesten voor kleuters stuit op forse kritiek

Het idee van minister Weyts is niet nieuw. Bij zijn allereerste schoolbezoek als Vlaams minister van Onderwijs in november vorig jaar kondigde Weyts al aan dat hij taalscreenings wil invoeren aan het begin van de derde kleuterklas. "Als je kinderen gelijke kansen wil geven, zeker bij ons in de Vlaamse Rand, dan moet je ervoor zorgen dat die een goede basiskennis hebben van het Nederlands nog voor ze starten aan het lager onderwijs. Dus willen we een screening, een taalscreening organiseren op de leeftijd van 5 jaar", aldus Weyts.

Maar nu wil de minister nog een stap verder gaan. Hij pleit niet alleen meer voor een taalscreening, maar ook voor een taalexamen op het einde van de derde kleuterklas. Kleuters die het Nederlands onvoldoende beheersen, zouden hun jaar moeten overdoen. Dat voorstel stuit op forse kritiek. Zowel de onderwijskoepels, de oppositiepartijen in het Vlaams parlement, maar ook coalitiepartners CD&V en Open VLD wijzen het idee resoluut af. De woordvoerder van Ben Weyts benadrukt dat het om een voorlopig voorstel gaat.