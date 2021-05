Voortaan kan je ook in Diegem Blue-bikes ontlenen

Blue-bike en de gemeente Machelen openen vandaag een nieuwe Blue-bikelocatie aan het station van Diegem. Blue-bike plaatst er in totaal 12 deelfietsen. Diegem is de vierde plek in onze regio waar je de Blue-bikefietsen kan ontlenen, na Vilvoorde, Zaventem en Asse.

Door de komst van Blue-bike aan het station van Diegem kunnen pendelaars nu ook op de deelfiets overstappen voor de laatste kilometers van hun verplaatsing. "De locatie is uitermate interessant. Aan de rand van onze bedrijvenzone én kort bij de handelskern van onze gemeente. Pendelaars kunnen nu vlot overstappen naar een Blue-bike om zo de laatste kilometer af te leggen met de fiets", zegt schepen van Mobiliteit Steve Claeys. "Het concept van deelfietsen past ook in de visie van de gemeente Machelen om de modal-shift en deelmobiliteit te stimuleren."

Vandaag kan je met één lidmaatschap bij Blue-bike op meer dan 70 locaties in heel België een fiets ontlenen. Het ontleenpunt in Diegem het derde in de Noordrand. Sinds 2015 kan je al Blue-bikes ontlenen in Vilvoorde en sinds 2018 in Zaventem. Ook in Asse vind je de fietsen met herkenbare blauw-oranje kleuren. Met een lidmaatschap hebben Blue-bikeleden niet alleen in Machelen een fiets ter beschikking, maar ook in de rest van België.

"Je betaalt op de meeste locaties slechts €1,15 per rit van maximaal 24 uur. Zo maakt Blue-bike als deel van de keten in combimobiliteit de keuze voor het openbaar vervoer ook aantrekkelijker”, aldus Anne Coppens, algemeen directeur van Blue-mobility.