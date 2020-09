Vrijstaat Vanmol tovert Vikingbier uit brouwketel

Een fruitig biertje met een aangenaam zurige afdronk, zo smaakt Norse man. Niet zomaar een nieuw bier, maar het resultaat van een heel ander brouwproces dan wij hier kennen. “Ten eerste is het een rauw bier, dat wil zeggen dat het niet gekookt is. Dat is de techniek die we in Noorwagen hebben geleerd”, zegt Erwin Vanmol. “Ten tweede is het gebrouwen met de kveikgist en ten derde is het gelagerd op hout. Het is een totaal nieuwe smaak. Hoe je die het best kan omschrijven? Als een huwelijk tussen de Pajotse geuze en de Noorse brouwkunst.”