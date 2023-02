Vrijwilligers Vriendschap zonder Grenzen zien situatie asielzoekers met lede ogen aan

Vanmiddag zijn vrijwilligers van Vriendschap zonder Grenzen, een burgerplatform dat zich al veel langer bekommert om vluchtelingen en asielzoekers in Brussel, naar Ruisbroek getrokken om daar van de vluchtelingen in het Ibis-hotel te horen hoe het met hen gaat. RINGtv sprak met een van hen.

Lou Callewaert bekommert zich al jaren om de vluchtelingen in ons land. Wat zich gisteren in Schaarbeek en Sint-Pieters-Leeuw afspeelde, tart voor hem alle verbeelding. “Ik ken een paar Palestijnen en Afghanen maar ik weet zelfs niet wie er naar hier gekomen is”, vertelt hij. “ Er waren drie bussen en iedereen liep ernaartoe. De chaos was compleet. Ik hoop dat ze hier tot rust kunnen komen en dat er nadien opvang is in de systemen van Fedasil.”

Lou vond het z'n plicht om vandaag eens poolshoogte te komen nemen. Hij weet ook als geen ander wat ze al hebben meegemaakt. “Die mensen hebben maanden rondgelopen, slaag gekregen van de politie in Bulgarije of Hongarije. Dan belanden ze hier, in de hoofdstad van Europa, in de hoop op een beter leven en dan gebeurt er dit.”

Dat de vluchtelingen nu door sommigen online belaagd worden en aanzien worden als mogelijke boemannen, kan Callewaert niet aanvaarden. Hij wijst met een beschuldigende vinger naar de hogere instanties die de situatie niet goed beheren. “Al die administraties die wij hier in België hebben, en dan nog eens Brussel en Vlaanderen die elkaar allerlei verwijten naar het hoofd slingeren. De hete aardappel wordt van de ene naar de andere doorgeschoven. Die mensen hier verstaan daar niets van.”