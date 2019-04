Vrouw in levensgevaar afgevoerd na ongeval op afrit Ring in Hoeilaart

Vanmorgen ging rond 5u30 een auto met twee inzittenden overkop op de afrit van de Buitenring rond Brussel, ter hoogte van de Welriekende Dreef in Hoeilaart. De bestuurster is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis, aldus de brandweer van Overijse.