Vzw ‘de Rand’ lanceert online toolkit voor sportclubs

In 2019 lanceerde vzw ‘de Rand’ het nieuwe project ‘Boest! – Samen scoren met Nederlands’. Bedoeling is om clubs die veel anderstalige leden in hun rangen tellen, te ondersteunen in de manier waarop ze omgaan met het Nederlands en andere talen. “Dat gebeurt aan de hand van tips, praktijkvoorbeelden en filmpjes rond vijf thema’s, die we verzamelen op de website www.boestjesportclub.be”, vertelt Cindy Van Dijck, van het team Taalpromotie van vzw ‘de Rand’. “Omdat corona toesloeg tijdens de ontwikkeling van Boest!, waren opnames in sportclubwerkingen in de Vlaamse Rand even niet mogelijk. Daarom werkte vzw ‘de Rand’ achter de schermen aan coronaproof alternatieven op basis van noden en vragen uit sportclubs. Zo vond er al een eerste geslaagd webinar voor sportclubs plaats en ontwikkelt vzw ‘de Rand’ een online toolkit met tal van extra tips en uitgewerkte voorbeelden.” Bovenop de toolkit sprokkelt vzw ‘de Rand’ ook getuigenissen bij clubs en gemeentebesturen. Daarin vertellen ze wat Boest! voor hen betekent. De eerste getuigenis vind je op https://www.derand.be/nl/news/6332/we-bereiken-iedereen-met-onze-clubcommunicatie.