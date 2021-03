vzw ‘de Rand’ praat met inwoners via podcast Containerklap

De driedelige podcast Containerklap van vzw 'de Rand' parkeert iedere aflevering in een andere gemeente en gaat in gesprek met inwoners. Voor de eerste aflevering houden ze halt in Sint-Genesius-Rode. Ook ereburger van Sint-Genesius-Rode Herman Van Rompuy en zijn vrouw Geertui Windels nemen het woord. Zij vertellen hoe zij in Rode zijn beland.

Eind februari konden Rodenaars in een ingerichte container op coronaveilige manier praten over hun gemeente. Gemeenschapskrant buurten nam zelf deel aan de Foyer on tour en stelde enkele vragen aan Rodenaren die aan de andere kant van het plexiglas plaatsnamen. Via de podcast ontdek je hun antwoorden op de vragen Wat is je vroegste herinnering aan de gemeente? Wat mis je in de gemeente? Wat heeft corona jou geleerd?

De eerste aflevering kan je nu al beluisteren op de website van vzw ‘de Rand’. Op vrijdag 19 maart komt de Containerklap in Wemmel online en op vrijdag 12 april is containerklap Kraainem aan de beurt.