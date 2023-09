Vzw 'de Rand' viert 25ste verjaardag met netwerkmoment 'Wat met de Rand'?

In gemeenschapscentrum De Zandloper in Wemmel vierde vzw ‘de Rand’ gisteren met een jaartje uitstel de 25 ste verjaardag. Een goed moment om stil te staan bij de voorbije jaren, maar vooral om vooruit te blikken naar de uitdagingen in de Vlaamse Rand. Het thema van de verjaardagsavond was dan ook 'Wat met de Rand?'.

In de kwarteeuw sinds vzw ‘de Rand’ is opgericht, is de Vlaamse Rand grondig veranderd. De organisatie probeert daar dan ook elke dag op in te spelen. Het netwerkmoment naar aanleiding van de 25ste verjaardag van vzw ‘de Rand’ zette goede praktijken vanop het terrein in de kijker.

Onder andere vertegenwoordigers van initiatieven zoals KV Zuun, LalaLinkebeek, Pin vzw, Groep Intro, gemeente Machelen en ook RINGtv getuigden over de diverse samenleving in de Vlaamse Rand en hoe daarmee om te gaan met het Nederlands als bindmiddel. "Vanuit de samenwerking en een integrale aanpak hebben we nieuwe vorm gevonden om het Nederlands en het samenleven in de Vlaamse Rand te promoten. We blijven daarbij vooral weg van de polemiek en het strijdtoneel. De Vlaamse Rand wordt echt een regio waar mensen elkaar vinden," aldus directeur van vzw ‘de Rand’ Jo Van Vaerenbergh.

Ook provinciegouverneur Jan Spooren en Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) namen het woord.

Een uitgebreid verslag van ‘Wat met de Rand’? zie je woensdag in Over de Rand.