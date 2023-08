Wagen ramt slagboom Verbrande Brug: verkeer geblokkeerd

Een wagen is vanmiddag tegen de slagboom van de Verbrande Brug gereden in Grimbergen. Daardoor wordt het scheepvaartverkeer er tijdelijk geblokkeerd. Ook wagens kunnen voorlopig niet over de brug. Het gaat al om het tweede incident aan het Zeekanaal Brussel-Schelde vandaag waarbij het scheepvaartverkeer moet stilgelegd worden. Eerder vanmorgen was dat ook al het geval aan de Jan Bogaertsbrug.