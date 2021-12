Welke vaccinatiecentra blijven open in de kerstperiode?

Het vaccinatiecentrum in Gooik blijft open in de kerstvakantie. Ook in Wemmel wordt in de kerstperiode geprikt en dat 7 dagen op 7. Er wordt bekeken hoe de infrastructuur zal worden aangepast om sneller te kunnen vaccineren. Ook in Kampenhout en Affligem blijft men tussen kerst en nieuwjaar vaccineren. Het vaccinatiecentrum van Halle breidt uit van vier naar zeven vaccinatielijnen. De werken zullen tussen kerst en nieuwjaar gebeuren. Het centrum zal dus wellicht een paar dagen dicht zijn, maar start zo snel mogelijk weer op na de werken. In Tervuren wordt er tijdens de kerstperiode niet geprikt. Ook de centra van Zaventem en Dilbeek sluiten de deuren, omdat de vrijwilligers rust nodig hebben of er te weinig afspraken zijn ingepland. In Vilvoorde sluit het vaccinatiecentrum op één dag na in de kerstperiode omdat ze daar voorlopig door alle uitnodigingen voor een boosterprik door zijn.