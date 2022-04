Werk van GAL verzameld in tentoonstelling in Overijse

Dit weekend opende in het voormalige sanatorium in Overijse een tentoonstelling met werk van tekenaar en kunstschilder Gerald Alsteens, beter bekend als GAL. Hij is al 62 jaar actief in de media en staat bekend voor zijn scherpe spotprenten in de Nieuwe en Knack. Daarin neemt hij de politiek stevig op de korrel.